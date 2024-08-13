В Тольятти полицейские устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в краже

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В начале августа текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который рассказал, что потерял банковскую карту. После этого с его расчетного счета были списаны денежные средства.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшего, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленников.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемых.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы темного цвета.

Был одет: кепка черного цвета с белым лейблом, футболка черного цвета с белым квадратом на груди, безрукавка черного цвета, штаны черного цвета, ботинки серого цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения.

Был одет: кепка, футболка, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 89770712622 или 102.