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В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемую в краже с банковской карты

11 февраля 2021 11:50
99
В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемую в краже с банковской карты

Если у вас имеются сведения о личности разыскиваемой, просьба обратиться в полицию.  

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту. Вскоре с его счета стали списывать деньги. Материальный ущерб составил свыше трёх тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что обналичиванием денежных средств занималась женщина. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения. Была одета: шапка серого цвета, тёмная куртка, темные джинсы, сапоги черные с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-45-27, 93-61-00, 93-45-24, 89277777811, 020 (112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). 

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