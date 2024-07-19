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В Тольятти полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты

19 июля 2024 12:23
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В Тольятти полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты

В полицию Тольятти от 55-летнего местного жителя поступило заявление о пропаже сотового телефона и списании с его с банковской карты более 35 000 рублей.

В ходе опроса мужчина сообщил полицейским, что оставил свой мобильный в продуктовом магазине. Обнаружив пропажу, он вернулся в торговую точку, но сотового телефона там уже не было. Осознавая, что телефон находится в руках неизвестных, он поспешил обратиться в банк, где заблокировал карту и приложение, а также узнал о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, номер счета и владельца карты на которую были переведены денежные средства. Из указанного местным жителем магазина полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, при просмотре которых оперуполномоченные уголовного розыска узнали в предполагаемой злоумышленнице свою подучетную.

Женщина вину в содеянном признала и пояснила, что, находясь в магазине, обратила внимание на лежащий на одной из витрин сотовый телефон. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она спрятала его в карман и покинула торговую точку. Через некоторое время, рассматривая мобильный, обнаружила, что на нем отсутствует блокировка и с помощью банковского приложения зашла в личный кабинет хозяина гаджета, а затем перевела себе на карту все имеющиеся на счету денежные средства.  Телефон она сдала в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

 

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