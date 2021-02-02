В Тольятти полицейские пресекли сбыт синтетического наркотика

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Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси. В ходе личного досмотра, в кармане куртки пассажира, правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 26 свертков с веществом белого цвета.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный - 35-летний местный житель, официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство – N-метилэфедрон, массой 22,58 грамм, что является крупным размером.

Задержанный пояснил, что наркотическое вещество намеревался сбыть, размещая тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.