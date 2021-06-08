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В Тольятти полицейские пресекли деятельность наркопритона

8 июня 2021 10:19
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В Тольятти полицейские пресекли деятельность наркопритона

В Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

         Из информации, полученной оперативниками, следовало, что в апреле и мае текущего года мужчина неоднократно предоставлял квартиру знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения наркозависимым лицам.  Гости подозреваемого подтвердили, что приходили к нему для потребления наркотиков. 

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, необходимые для употребления наркотических средств. Во время допроса хозяин жилища дал признательные показания. Он рассказал, что позволял пользоваться помещением в обмен на спиртное и сигареты. 

Установлено, что мужчина ранее судим за кражу и грабёж.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

 

Теги: наркопритон Стоп Наркотик

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