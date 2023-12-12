В Тольятти похититель спортивной одежды попался на камеры

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В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующим одежду, расположенного в торговом центре на ул. Революционная, который сообщил, что с витрины торговой точки пропал товар.



Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию на похищенное, согласно которой стоимость ущерба составила свыше 7 тысяч рублей.



В ходе изучения видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественное преступление, местного жителя 1984 года рождения.



Располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперуполномоченные задержали мужчину по месту жительства и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал полностью и пояснил, что похищенные куртку и брюки продал прохожим людям за 3000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.



Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».