В Тольятти похитили деньги из кассы фотосалона

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Полицейскими установлено, что 16 июня текущего года в утреннее время, из кассы фотосалона, расположенного в торговом центре на Цветном бульваре в городе Тольятти, двое неизвестных похитили денежные средства в размере 11300 рублей.

Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, похож на русского.

Был одет: кепка черного цвета с белой надписью спереди, футболка с воротником с коротким рукавом поло черного цвета, штаны черного цвета, на ногах сланцы, на правой руке татуировка на всю руку.

Приметы второго подозреваемого: мужчина на вид 20-25 лет, рост 160 см., среднего телосложение, похож на русского.

Был одет: кепка черного цвета с серыми элементами спереди, футболка поло синего цвета с воротником, с белыми элементами, шорты темного цвета до колен, кроссовки черные с белыми элементами.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-93-46-02, 8-(848)2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 УМВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.