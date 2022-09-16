В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина

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Тот продал похищенное имущество случайному прохожему.

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудника одного из магазинов о том, что в отделе женской одежды обнаружено хищение дубленки. Сумма причиненного материального ущерба составила 4000 рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия. В ходе опроса директор магазина сообщил, что при учете товара он обнаружил отсутствие женской дубленки. Персонал также не смог ответить на вопрос пропажи товара. Полицейские изъяли необходимую документацию, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Просмотрев видеозапись, на которой запечатлен факт хищения дубленки мужчиной, полицейские составили ориентировку с описанием злоумышленника, довели ее до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. По приметам подозреваемого участковый уполномоченный полиции узнал в разыскиваемом своего подучетного 46-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Через несколько часов мужчину задержали по месту его жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный в содеянном сознался и пояснил, что похищенную дубленку продал случайным прохожим на улице за 2000 рублей, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП 23 УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществ