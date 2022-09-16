В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина

Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате поджога иномарка, стоимостью 2 миллиона рублей, полностью уничтожена, а автомашина, которая стояла рядом, частично повреждена.
Самарец предстанет перед судом за поджог автомобилей
Осенью, когда становится холодно и сыро, начинаются затяжные дожди и дует резкий промозглый ветер, иммунитет снижается, а вирусы, наоборот, активизируются.
Как осенью избежать простуд
По итогу донорской акции кровь сдали 84 добровольца, благодаря которым запас крови пополнился практически на 38 литров крови!
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Регион сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России.
В рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022» заключен ряд важных для Самарской области соглашений
В день бега состоится  массовый забег на дистанции 2022 метров.
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В заявках участников конкурса должны быть учтены разные форматы работы, темы, в проекты должны быть вовлечены все участники экосистемы молодёжной политики.
Самарская область примет участие в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых»
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
В частности, обсуждались итоги работы по благоустройству платформы «Ягодная», расположенной близ жилого микрорайона «Крутые Ключи».
Правительство региона и руководство КбшЖД обсудили реализацию совместных проектов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.67
-0.11
EUR 59.62
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина

16 сентября 2022 10:21
151
В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина

Тот продал похищенное имущество случайному прохожему.

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудника одного из магазинов о том, что в отделе женской одежды обнаружено хищение дубленки. Сумма причиненного материального ущерба составила 4000 рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия. В ходе опроса директор магазина сообщил, что при учете товара он обнаружил отсутствие женской дубленки. Персонал также не смог ответить на вопрос пропажи товара. Полицейские изъяли необходимую документацию, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Просмотрев видеозапись, на которой запечатлен факт хищения дубленки мужчиной, полицейские составили ориентировку с описанием злоумышленника, довели ее до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. По приметам подозреваемого участковый уполномоченный полиции узнал в разыскиваемом своего подучетного 46-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Через несколько часов мужчину задержали по месту его жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный в содеянном сознался и пояснил, что похищенную дубленку продал случайным прохожим на улице за 2000 рублей, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП 23 УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществ

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле
16 сентября 2022, 13:28
Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле
По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей. Криминал
127
Тольяттинец украл велосипед у курьера
16 сентября 2022, 11:45
Тольяттинец украл велосипед у курьера
Сдав велосипед в ломбард, он в тот же день потратил деньги. Криминал
154
В Новокуйбышевске завершено расследование дела о краже тепловизора с территории предприятия
16 сентября 2022, 10:55
В Новокуйбышевске завершено расследование дела о краже тепловизора с территории предприятия
В отдел полиции с заявлением обратился директор подрядной организации. Криминал
183
В центре внимания
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
166
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
188
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
139
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
164
Самарцев приглашают на ярмарку
16 сентября 2022  10:01
Самарцев приглашают на ярмарку
176
Весь список