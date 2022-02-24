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В Тольятти отец жестоко избил детей

24 февраля 2022 10:21
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В Тольятти отец жестоко избил детей

Отделом дознания  ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении безработного местного жителя 1974 года рождения по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее судимый за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков мужчина в феврале текущего года причинил побои и угрожал убийством своим несовершеннолетним детям.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних оказали подросткам необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает - они находятся в одном из реабилитационных центров города.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (112 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

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