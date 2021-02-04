В Тольятти мужчина украл кошелек Louis Vuitton и выбросил

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В полицию поступило сообщение о краже, совершенной в кабинете офисного центра, расположенного на улице Фрунзе в Тольятти. Заявительница рассказала, что вышла из своего кабинета, не закрыв дверь на ключ, и пока она отсутствовала, неизвестный злоумышленник похитил дизайнерский дорогостоящий кошелек и денежные средства в размере 5 тысяч рублей, находящиеся в нем. Материальный ущерб составил более 90 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри офисного центра, а также опросили работников соседних кабинетов. Проанализировав собранную информацию, оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника и передали ее всем наружным службам полиции.

Полицейские Тольятти установили местонахождение и задержали подозреваемого около одного из жилых домов в Автозаводском районе Тольятти. Как установили полицейские, подозреваемым ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1976 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на цветы своей девушки, а кошелек выкинул.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.