В Тольятти мужчина хотел выкупить из ломбарда свой телефон и совершил грабеж

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В полицию Тольятти обратилась работница одного из магазинов города. Она сообщила, что неизвестный мужчина открыто похитил 13 000 рублей.

Сотрудники полиции уточнили у заявительницы приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся. Оперативный дежурный ориентировал на розыск автопатрули и приданные силы и направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции осмотрели место преступления, опросили потерпевшую. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и по пути вероятного отхода злоумышленника, провели поквартирный обход близстоящих домов, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

При изучении изъятых видеозаписей участковый узнал в злоумышленнике жителя, который проживает на его обслуживаемой территории.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный, ранее не судимый местный житель 1997 года рождения, пояснил, что деньги ему понадобились для того что бы выкупить свой телефон из ломбарда, но сделать этого не успел, так как потратил все деньги.