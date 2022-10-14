В Тольятти мошенники пытались обмануть 96-летнюю женщину и похитить у нее 1,5 млн рублей

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Реализовать замысел мошенникам помешали совместные действия бдительного сотрудника кредитного учреждения и полицейских.

По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год общественниками Самарской области совместно с руководителями органов внутренних дел, начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднику офиса одного из банков Ольге Лапаевой, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В конце августа текущего года в банк обратилась пожилая женщина, которая хотела снять все деньги со своего счета. Операция и поведение клиентки показались Ольге Владимировне подозрительными. Она задала уточняющие вопросы и поняла, что пожилая женщина действует под давлением мошенников, которые ожидают её на улице в автомобиле.

«Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, я убедила женщину не совершать необдуманный поступок - передачу денег неизвестным людям и сообщила о подозрительной сделке в полицию», - рассказала Ольга Владимировна.

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу сотрудников уголовного розыска, которые задержали двух жителей поселка Зубчаниновка Самарской области и доставили их в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимые за мошенничество и незаконный оборот наркотиков мужчины пояснили, что хотели обмануть пенсионерку, которую увидели во дворе дома, расположенного в Центральном районе города. Войдя в доверие к пожилой женщине, злоумышленники разыграли спектакль: один упал на колени, умоляя о помощи - спрятать крупную сумму денег от «бандитов». Злоумышленники убедили жертву, что их обидчики пометили купюры и их нельзя использовать, пока «бандиты на свободе». Затем под предлогом невозможности использовать «свои» денежные средства попросили 96-летнюю женщину дать им её деньги. Воспользовавшись отзывчивостью и добротой пенсионерки, выяснили, что денежные средства она хранит в банке, привезли ее в кредитное учреждение на своей машине, где пожилая женщина пообещала снять деньги со своего счета и передать «нуждающимся». Реализовать противоправный замысел мошенникам помешали бдительность и профессионализм сотрудников Банка.

В отношении задержанных следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования уголовного дела из квартиры пенсионерки изъяты оставленные злоумышленниками «на хранение от бандитов» билеты банка приколов номиналом 2000 рублей на сумму более 1,5 млн. рублей.

Вручая благодарственное письмо Ольге Владимировне, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

«Только все вместе мы сможем уберечь наших родных от беды. Запомните сами и расскажите близким, - обратился Хейрулла Мирзоевич к присутствующим. - Очень часто мошенникам удается проворачивать свои преступные схемы ввиду невнимательности и неосведомленности потерпевших. Они хорошие психологи и «зарабатывают» только благодаря доверчивости и наивности своих жертв. Помните, что мошенники – алчные люди, и им вас совсем не жалко, аферистами движет мания наживы и большого куша. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно бдительны и внимательны при общении с незнакомыми людьми».

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Не спускайте с рук действия мошенников. Если вас обманули, незамедлительно обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал поможет полицейским в кратчайшие сроки разыскать аферистов и предотвратить десятки, а то и сотни новых преступлений. Обо всех фактах мошенничества в любое время суток сообщайте в милицию по телефону 102, – подчеркнул представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».