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В Тольятти мошенники обманули подростка с помощью интернет-игры

11 июля 2022 10:44
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В Тольятти мошенники обманули подростка с помощью интернет-игры

В полицию за помощью обратилась 46-летняя жительница Тольятти, которая рассказала, что неизвестные мошенники, путем обмана завладели ее денежными средствами в размере около 110 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что 16-летняя дочь потерпевшей  в мессенджере «Телеграмм» подписалась на канал «Поле чудес», где ей было предложено сыграть в игру, победитель которой получает денежный приз. Суть игры состояла в том, что участники игры должны были в числе первых, среди других участников, осуществлять денежные переводы на банковские карты, которые отправлял администратор с указанными суммами. Сумма с каждым этапом увеличивалась, и тот, кто доходит до финала, получает главный денежный приз. Девочка, воспользовавшись данными банковской карты матери, приняла участие в данной игре и отправила в общей сложности на банковские карты неизвестных ей лиц денежные средства в сумме около 110 000 рублей. Администратор сообщил подростку, что она является победителем игры, однако для получения приза необходимо оплатить 13% от суммы выигрыша. В этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников и рассказала обо всем матери.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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