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В Тольятти мошенники обманули четверых бабушек

13 января 2023 10:26
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В Тольятти мошенники обманули четверых бабушек

9 января текущего года в полицию Тольятти за помощью обратились четыре местные жительницы 1942, 1940, 1949 и 1948 годов рождений, которые стали жертвами мошенников. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.

Потерпевшим звонили злоумышленники и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Собеседники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» о невозбуждении уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали спрятать деньги в пакет с вещами и передать курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и предполагаемый автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Оперативники составили и распространили ориентировку с данными и описанием автомобиля среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники Госавтоинспекции, которые находились на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти, заметили автомобиль, схожий по приметами с указанным в ориентировке. Дорожные полицейские проследовали за автомобилем и остановили его на улице Гагарина. В машине находилось четверо молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет.

Полицейские передали информацию в дежурную часть, задержали предполагаемых злоумышленников и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснили молодые люди, они выполняли функции курьера, получали деньги от потерпевших и переводили их на различные банковские счета.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Теги: Мошенники

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