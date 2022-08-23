В Тольятти мошенник похитил телефон у доверчивой женщины

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В начале августа текущего года в дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1975 года рождения, которая рассказала, что неизвестный мужчина несколько минут назад завладел ее сотовым телефоном и убежал.

Потерпевшая 1980 года рождения пояснила оперуполномоченным, что сидела на лавочке около подъезда, к ней подошел ранее неизвестный мужчина и попросил сотовый телефон для совершения срочного звонка родственнице. Отзывчивая женщина передала ему средство связи. Злоумышленник, постепенно отходя в сторону, делал вид, что набирает номер, пока не скрылся из виду потерпевшей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что обмануть потерпевшую мог безработный, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств местный житель 1986 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, заметив сотовый телефон в руках женщины, он решил похитить его, после чего сдал средство связи в один из ломбардов, а денежные средства потратил на собственные нужды.