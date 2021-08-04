В Тольятти мошенник продал арендованный гараж

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти утверждено обвинительное заключение, в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, местный житель посредством сервиса «Авито» за 90 тыс. рублей продал гаражный бокс, расположенный по ул. Матросова в г. Тольятти, который взял у собственника в краткосрочную аренду.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Комсомольский районный суд г. Тольятти.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.