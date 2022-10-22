В Тольятти мастер по ремонту компьютеров перевел себе на счет 100 тыс. рублей с телефона пенсионерки

60

В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1946 года рождения, которая сообщила о краже денежных средств с банковской карты. Причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей.



Сотрудники органов внутренних дел установили, что накануне к женщине приходил специалист по ремонту компьютеров, которого она нашла по объявлению в сети Интернет. По словам пенсионерки, после оказания услуги молодой человек сказал, что за работу она должна 20 тысяч рублей.



В связи с отсутствием наличных денег и слабым зрением, женщина попросила мастера самостоятельно с ее телефона провести онлайн оплату за ремонт компьютера. Когда молодой человек ушел, женщина получила смс о списании с ее расчетного счета 100 тысяч рублей и обратилась за помощью в полицию.



Полицейские изучили документы о движении денежных средств по банковской карте пенсионерки и узнали номер счета, на который были переведены деньги.



В результате проделанной работы сотрудники полиции установили личность подозреваемого, получили информацию о том, что он может находиться на территории другого региона. Установив точное местонахождение злоумышленника, оперативники выехали в служебную командировку в город Воронеж и задержали подозреваемого. Полицейские доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



По данным оперативников, житель города Воронеж 1999 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что путешествуя по России, занимается ремонтом компьютеров, а похищенные у пенсионерки денежные средства потратил на личные нужды.



Причиненный ущерб возмещен в полном объёме.