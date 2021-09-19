В Тольятти квартиросъемщик "вынес" бытовую технику и другие вещи

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В полицию Тольятти поступило сообщение о краже имущества в одной из квартир дома, расположенного на улице Победы. Размер ущерба составил свыше 38 тысяч рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и её соседей.

Заявительница пояснила сотрудникам, что в пустующую квартиру за символическую плату поселился знакомый её супруга. Когда женщина пришла проверить состояние своей квартиры, то обнаружила пропажу бытовой техники. Среди прочего из квартиры пропали телевизор, утюг, микроволновая печь, фен и модем. По мнению потерпевшей, к пропаже имущества мог быть причастен новоявленный квартиросъемщик.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители проверили места возможного сбыта похищенного и установили место пребывания предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный местный житель 1963 года рождения, в 2014 году осужденный условно за аналогичное преступление. Сотрудники уголовного розыска произвели задержание подозреваемого около одного из домов в Центральном районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что ему срочно понадобились деньги, в связи с чем он принял решение сдать бытовую технику со съемной квартиры в ломбард, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения имущества потерпевшей.

Следственным управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело