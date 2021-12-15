В Тольятти конфликт в магазине дошел до угроз убийством

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В полицию Тольятти обратилась 45-летняя жительница Автозаводского района, которая сообщила, что сосед высказывает угрозы убийством в ее адрес. Конфликт между женщиной и мужчиной произошел в магазине, расположенном на улице Ворошилова.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у заявительницы деньги за то, что ранее подвозил ее до дома. При этом он нарушал общественный порядок, а в дальнейшем, в ходе ссоры высказал угрозу убийством в адрес соседки. Успокоить его смогли только приехавшие на вызов сотрудники полиции. Полицейские пресекли противоправное деяние и доставили нарушителя в ближайший отдел полиции для сбора административного материала, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Полицейские провели комплекс мер, направленный на документирование правонарушения: опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и собрали характеризующие материалы на всех участников конфликта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.