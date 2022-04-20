В Тольятти конфликт из-за удара локтем привел к ножу в спину

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 13 апреля текущего года из квартиры дома, расположенного на бульваре Орджоникидзе в Автозаводском районе города Тольятти, в больницу с колото-резанной раной спины госпитализирован 30-летний местный житель.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что возвращался в ночное время домой, в какой-то момент поравнялся с прохожим, который задел его локтем. Между мужчинами возник непродолжительный конфликт. Местный житель уже направился в сторону своего дома, когда почувствовал сильный удар в спину. Зайдя в квартиру, он понял, что ранен и вызвал бригаду скорой помощи.

Полицейские осмотрели прилегающую к месту совершения преступления территорию и провели поквартирный обход близлежащих домов, проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против здоровья человека.

Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1986 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на следующий день возле одного из домов в Автозаводском районе. Ранее судимый за аналогичное преступление, незаконный оборот наркотиков и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем местный житель, не стал отрицать своей причастности к преступлению. В ходе осмотра квартиры подозреваемого специалисты экспертно-криминалистической отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь. Впоследствии он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

По результатам экспертизы установлено, что потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.