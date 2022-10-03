В Тольятти, когда мать отказалась дать денег сыну, он сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал

144

В конце сентября текущего года в отдел полиции в Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1983 года рождения, которая рассказала полицейским, что находилась дома, когда в ходе конфликта сын сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.

Дежурный уточнил у заявительницы приметы, данные злоумышленника и описание похищенного украшения, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Прибыв по указанному адресу, полицейские подробно опросили заявительницу. По словам женщины, в квартире дома, расположенного на улице Жукова в Автозаводском районе, с ней проживает родственник, который ведет асоциальный образ жизни, ранее судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе конфликта, когда женщина отказалась дать ему денег, мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал. Сотрудники полиции осмотрели местно происшествия, провели опрос жителей подъезда, собрали характеризующий материал на подозреваемого.

На следующий день в ходе патрулирования Автозаводского района города Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. 44-летнего безработного сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что похищенную цепочку он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают розыск похищенного украшения.