В Тольятти камера помогла раскрыть кражу из продуктового магазина

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В полицию поступило сообщение о краже из сетевого магазина, расположенного на Автозаводском шоссе города Тольятти. Представитель торговой точки рассказал, что пропала алкогольная продукция. Материальный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 26-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления.

Как установили сотрудники полиции, задержанный разбил оконный стеклопакет, проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.