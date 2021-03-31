В Тольятти избавились от наркопритона

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В Тольятти в квартире на улице Фрунзе задержана 40-летняя местная жительница, подозреваемая в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году женщина неоднократно предоставляла жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение – наркотики или спиртное, разрешала молодым людям собираться у нее дома для употребления наркотических средств. По данным сотрудников полиции, женщина ранее уже привлекалась к уголовной за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сообщить обо всех ставших вам известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно следующими способами:

- в Главное управление МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 112 (с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений»;

- кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!