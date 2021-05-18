В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей

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В полицию Тольятти поступило сообщение от мужчины 1988 года рождения о краже наручных часов в одной из мастерской по ремонту часов, расположенных в Автозаводском районе.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, изъяли улики, опросили очевидцев и потерпевшего.

Мужчина пояснил сотрудникам, что у него сломались наручные часы, и он их отдал в ремонт, когда через пару дней вернулся забрать свое имущество, то сотрудники мастерской ему сообщили о пропаже его часов, после чего он сразу обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 100 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна одна из посетительниц мастерской - безработная местная жительница 1975 года рождения, ранее не судимая.

Сотрудники уголовного розыска установили места вероятного нахождения подозреваемой и задержали ее по месту жительства. Предполагаемую злоумышленницу доставили в территориальный отдел внутренних дел. В ходе опроса женщина пояснила, что воспользовалась моментом, когда сотрудница мастерской отвлеклась и забрала часы себе. В дальнейшем собиралась их подарить своему молодому человеку. В настоящий момент похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.