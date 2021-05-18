Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию Чистый двор»
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей

18 мая 2021 12:45
47
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей

В полицию Тольятти поступило сообщение от мужчины 1988 года рождения о краже наручных часов в одной из мастерской по ремонту часов, расположенных в Автозаводском районе.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, изъяли улики, опросили очевидцев и потерпевшего.

Мужчина пояснил сотрудникам, что у него сломались наручные часы, и он их отдал в ремонт, когда через пару дней вернулся забрать свое имущество, то сотрудники мастерской ему сообщили о пропаже его часов, после чего он сразу обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 100 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна одна из посетительниц мастерской - безработная  местная  жительница  1975 года рождения, ранее не судимая.

Сотрудники уголовного розыска установили места вероятного нахождения подозреваемой и задержали ее по месту жительства. Предполагаемую злоумышленницу доставили в территориальный отдел внутренних дел. В ходе опроса женщина пояснила, что воспользовалась моментом, когда сотрудница мастерской отвлеклась и забрала часы себе. В дальнейшем собиралась их подарить своему молодому человеку. В настоящий момент похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.

Теги: кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарской области пошел зимой воровать у соседа бензин для бензокосы
18 мая 2021, 10:34
Житель Самарской области пошел зимой воровать у соседа бензин для бензокосы
Вспомнив, что у соседа припаркован автомобиль, он решил похитить из его бака топливо. Криминал
112
В Сызрани студент украл у соседа два скутера
16 мая 2021, 10:25
В Сызрани студент украл у соседа два скутера
Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, он подогнал ГАЗель и погрузил транспортные средства. Криминал
537
Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру.
15 мая 2021, 15:19
В Центре Москвы женщина заявила о похищении из квартиры украшений с бриллиантами и часов почти на 3 млн рублей
Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру. Происшествия
749
В центре внимания
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Здравоохранение
28
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
18 мая 2021  10:53
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
Строительство
136
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
278
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
519
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
278
Весь список