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В Тольятти ищут женщину, укравшую банковскую карту

3 февраля 2024 11:55
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В Тольятти ищут женщину, укравшую банковскую карту

В декабре прошлого года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемой.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленницы.

Приметы подозреваемой: женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 165-170, волосы черного цвета.

Была одета: куртка по колено серого цвета, кофта черного цвета с рисунком дерева белого цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-51, 93-69-69, 89967270653 или 102.

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