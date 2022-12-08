В Тольятти ищут воров, укравших продукты из магазина

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В ноябре текущего года представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые 19 ноября 2022 года в вечерние время в одном из продуктовых магазинов, расположенного на бульваре Курчатова в Тольятти, похитили продукты питания.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы 1 подозреваемого: мужчина, на вид 25-27 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы короткие темного цвета.

Был одет: куртка черная цвета с подкладкой красного цвета, спортивные штаны темного цвета, кроссовки темного цвета.

Приметы 2 подозреваемого: мужчина, на вид 25-27 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см., волосы средней длинны темного цвета, носит бороду.

Был одет: куртка красного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темные цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8917816430 или 102.