В Тольятти ищут вора, укравшего чужую карту

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В середине февраля текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.

Возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемого.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, славянской внешности.

Был одет: шапка вязанная черного цвета, свитер черного цвета с белой горизонтальной полоской в районе груди, куртка красного цвета до бедер, джинсы черного цвета, туфли черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 93-48-57, 8-9967270653 или 102.