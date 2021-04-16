В Тольятти ищут похитителя сразу 10 айфонов

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3 апреля текущего года в период времени с 14:30 до 14:40 в одном из салонов сотовой связи, расположенного в торговом центре на Южном шоссе в городе Тольятти, неизвестный мужчина путем свободного доступа из подсобного помещения магазина похитил 10 сотовых телефонов, причинив ущерб на сумму почти 380 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.

Подозревается: мужчина, рост 175-180, на вид 30 лет, волосы темно русого цвета, на лице медицинская маска.

Был одет: куртка красного цвета, кофта черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 или 112. Конфиденциальность гарантирована.