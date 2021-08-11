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В Тольятти ищут похитительницу вещей из сумки в ТЦ

11 августа 2021 10:44
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В Тольятти ищут похитительницу вещей из сумки в ТЦ

В полицию обратилась 21-летняя жительница Тольятти и сообщила о том, что во время прогулки в одном из торговых центров, расположенных на улице Ленина в Центральном районе Тольятти у нее было похищено имущество. Как рассказала заявительница, находясь в примерочной, она оставила свою сумку в торговом зале. Как только девушка вышла, сразу обнаружила пропажу из сумки сотового телефона и банковской карты.

На месте происшествия полицейскими проведен осмотр, установлены и опрошены возможные очевидцы преступления, изъяты записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведённой работы оперативники установили приметы подозреваемой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Ориентировка с описанием примет злоумышленницы доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 20-25 лет, рост 160 см, волосы черные, собраны в клубок, брови густые, черные.

Была одета: платье темное с белым рисунком в виде цветов, длинное (в пол), обувь белого цвета. На левом запястье браслет белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемой, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-89, 89178162114, 89270268080 или 112.

 

Теги: кража розыск

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