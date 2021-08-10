В Тольятти ищут похитительниц денег с потерянной карты

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2 июля текущего года в период с 10.00 до 10:30 часов жительница Автозаводского района потеряла свою банковскую карту на улице около дома на Степана Разина. После этого женщине стали приходить сообщения на мобильный телефон о списании денег со счета. Потерпевшая незамедлительно обратилась в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти.

По признакам состава преступления предусмотренного ст.158 УК РФ (Кража) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили торговую точку где происходило списание денежных средств с утерянной карты. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские выяснили, что деньгами с карты расплачивались две женщины. Сотрудники полиции установили приметы подозреваемых. Ориентировка доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первой подозреваемой: на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы средней длины, темные, прямые Была одета: блузку в синие и белые полоски, бежевую юбку, в очках

Приметы второй подозреваемой: на вид 45-50 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы черные, кудрявые, прическа средней длины Была одета: в платье с узорами в виде цветов, сине-желтого цвета. Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемых или о местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 93-46-18, 89674929994 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.