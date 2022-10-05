В Тольятти ищут похитителей велосипеда

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Предполагаемые злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения в одном из близлежащих магазинов.

В конце сентября текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что двое неизвестный мужчин во дворе дома расположенного по улице Л.Толстого, похитили велосипед. Сумма причинённого ущерба составила 30 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Предполагаемые злоумышленники попали на видеокамеру в одном из близлежащих магазинов.

Полицейские составили ориентировку с описанием примет подозреваемых и довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: мужчина на вид 20-25 лет, возможно зовут «Илья», рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темного цвета, на лодыжке татуировка в виде сердца.

Был одет: в панаму черно-белого цвета, кофта белого цвета, штаны серого цвета спортивные.

Приметы второго подозреваемого: мужчина на вид 20-25 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темного цвета.

Был одет: майка белого цвета, штаны черного цвета, на спине рюкзак синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.