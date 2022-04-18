В Тольятти ищут подозреваемых в краже женской сумки у подъезда

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В конце марта текущего года в отдел полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что около одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Матросова в Комсомольском районе у нее украли сумку, в которой находились документы и денежные средства. Сумма причинённого ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

Полицейские в ходе опроса выяснили, что потерпевшая выгружала из своего автомобиля, припаркованного рядом с домом, пакеты с продуктами, а сумку положила на скамейку. Забрав покупки, женщина, забыв про имущество, поднялась в квартиру, и только спустя несколько минут вернулась к подъезду, но сумки на скамейке уже не оказалось.

Действия двоих злоумышленников попали на камеры, расположенные на домофоне подъезда.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти в возбуждено уголовное дело о краже.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемых.

Приметы первого мужчины: на вид 20 – 25 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы светлого цвета средней длинны.

Был одет: куртка черного цвета с воротником, футболка белого цвета, штаны черного цвета, кроссовки белого цвета, солнцезащитные очки черного цвета.

Приметы второго мужчины: на вид 20 – 25 лет, рост 180-185 см., худощавого телосложения.

Был одет: куртка светло-коричневого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета, на голове шляпа черного цвета с белым логотипом.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 24-50-02, 24-55-17, 8(996)7351364, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.