В Тольятти ищут мужчин, укравших в магазине куртку

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В конце сентября текущего года представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые 23 сентября 2023 года в вечерние время в одном из отделов в торговом центре, расположенном в д.40 на улице Юбилейной, похитили мужскую куртку.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников оперуполномоченные уголовного розыска довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 30-60 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см., волосы короткие темного цвета, носит бороду и очки.

Был одет: куртка светлого цвета, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы короткие темного цвета, носит бороду и очки.

Был одет: футболка черного цвета с надписью «АКА», шорты темного цвета, сланцы.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 93-63-47 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.