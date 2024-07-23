В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта

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Обращаемся ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(8482) 93-64-19, 89272151410 или 102.

В конце марта текущего года в полицию за помощью обратился местный житель 1956 года рождения и сообщил, что неизвестный мужчина из хулиганских побуждений несколько раз ударил его вблизи остановки общественного транспорта «18-й квартал», расположенной у строения № 4 здания № 10 по Южному шоссе города Тольятти, после чего скрылся. Потерпевший обратился в медучреждение, где согласно заключению эксперта установлено, что ему причинен легкий вред здоровью.

По данному факту отделом дознания ОП по Автозаводскому району 2 было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20 лет, телосложение плотное, славянской внешности

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, при себе имел спортивную сумку синего цвета, которая была одета через плечо, в ушах наушники.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-19, 93-63-20, 89272151410 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.