В Тольятти инженер-программист стал жертвой аферистов

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Будьте бдительны! Не верьте мошенникам, которые предлагают подзаработать в сети Интернет!

Так, к 58-летнему инженеру-программисту из Тольятти, позвонил неизвестный и предложил «заработать» в сети Интернет. Мошенник пообещал увеличить капитал мужчины и для этого он должен был перевести деньги на счет брокерской компании.

Следуя указаниям афериста, мужчина перевел более 250 тысяч рублей на предложенный счет. Совсем скоро тольяттинец понял, что стал жертвой мошенничества.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!