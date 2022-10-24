В Тольятти грабительница отобрала у мужчины телефон

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В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1990 года рождения, который сообщил полицейским, что неизвестная женщина похитила у него сотовый телефон. Сумму причиненного материального ущерба заявитель оценил в 5 000 рублей.

В ходе опроса потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что он находился около одного из многоэтажных домов Центрального района города и разговаривал по телефону. Проходившая мимо женщина неожиданно выхватила из рук телефон и скрылась. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на женщину, которая была схожа по приметам с разыскиваемой. Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанной оказалась ранее неоднократно судимая за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков местная жительница 1979 года рождения.

Полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли у подозреваемой сотовый телефон потерпевшего. В ходе опроса задержанная в содеянном призналась.