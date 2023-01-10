В Тольятти гость украл у хозяина сотовый телефон и золотой браслет

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1985 года рождения, который сообщил, что у него пропал сотовый телефон и золотой браслет.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, опросили потерпевшего и хозяина квартиры. В ходе опроса заявитель сообщил полицейским, что он был в гостях, где распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. В какой-то момент уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что у него из кармана пропал сотовый телефон и с руки - золотой браслет.

Сотрудники уголовного розыска при отработке возможных мест сбыта бывшего в употреблении имущества изъяли в ближайшем ломбарде квитанции на браслет и телефон, схожие по описанию с похищенными и получили информацию, что к происшествию может быть причастен безработный 35-летний местный житель.

Сотрудники полиции установили круг общения и возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Во время опроса задержанный пояснил, что участвовал в застолье малознакомых людей, а когда один из них уснул, решил воспользоваться этим и украсть телефон и ювелирное изделие, которое аккуратно снял с руки спящего. После этого сдал похищенное в ломбард, предъявив свои документы. Вырученные деньги потратил.