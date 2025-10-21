В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина

162

В полицию Тольятти из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 1988 года рождения с колото-резанной травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Со слов заявителя полицейские выяснили, что он в своей квартире распивал спиртные напитки с новым знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, гость достал из кармана складной нож и нанес ему телесные повреждения двумя ударами в область предплечья.

Участковый, совершая административный обход участка, при проверке мест возможного нахождения разыскиваемого, получил информацию, что к преступлению возможно причастен ранее несудимый местный житель, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса местный житель 1995 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта и нанес оппоненту несколько ударов ножом.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.