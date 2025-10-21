Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина

21 октября 2025 11:30
162
В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина

В полицию Тольятти из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 1988 года рождения с колото-резанной травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Со слов заявителя полицейские выяснили, что он в своей квартире распивал спиртные напитки с новым знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, гость достал из кармана складной нож и нанес ему телесные повреждения двумя ударами в область предплечья.

Участковый, совершая административный обход участка, при проверке мест возможного нахождения разыскиваемого, получил информацию, что к преступлению возможно причастен ранее несудимый местный житель, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса местный житель 1995 года рождения  признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта и нанес оппоненту несколько ударов ножом.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
Весь список