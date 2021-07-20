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В Тольятти двое мужчин обокрали автомат с игрушками

20 июля 2021 10:03
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В Тольятти двое мужчин обокрали автомат с игрушками

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему автомата с игрушками был похищен товар: 21 мягкая  игрушка, общей стоимостью свыше четырех тысяч рублей.

В июле текущего года отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудники полиции установили, что хищение совершено  в  вечернее время  в одном из продовольственных магазинов,  расположенных  в Автозаводском районе. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри помещения. В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что к хищению  игрушек  могут быть причастны двое мужчин.

Приметы первого подозреваемого: мужчина на вид  25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения,  подстрижен на лысо.

Был одет: темная осенняя куртка с капюшоном, на спине серая горизонтальная полоса примерно 10 см на которой имеется надпись английскими буквами белого цвета «si …an», черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 25 лет, рост 170 см,  худощавого телосложения, короткие, темные волосы.

Был одет: темная осенняя куртка с капюшоном, на куртке имеются горизонтальные полосы красного цвета, на рукавах по бокам белые полосы по всей длине, темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении указанных мужчин - просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП №  22  У МВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: игрушки кража розыск

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