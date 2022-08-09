В Тольятти две женщины подозреваются в краже мужской барсетки из примерочной магазина

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4 августа текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил, что в примерочной магазина, расположенном на Автозаводском шоссе в Центральном районе у него пропала барсетка с деньгами в размере 62 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража»

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленниц.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.

Приметы 1 подозреваемой: женщина, на вид 35-40 лет, славянской внешности, волосы короткие светлые, рост 170-175см

Была одета: в платье белого цвета с темными вставками, при себе имеет сумку розового цвета.

Приметы 2 подозреваемой: женщина, на вид 35-40 лет, славянской внешности, волосы короткие темные, рост 170-175см

Была одета: в футболку розового цвета и юбку серого цвета, при себе имеет сумку черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-52, 93-49-29, 8 (902)2984174 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.