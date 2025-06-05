В Тольятти директор компании лишился 600 тыс.рублей, перечислив деньги мошенникам

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Мошенник использовал элементы социальной инженерии чтобы завладеть денежными средствами 63-летнего жителя Тольятти директора одной из компаний.

Мошенник, используя мессенджер, связался с жителем города Тольятти, представился сотрудником банка и сообщил о попытке незаконного списания средств с банковского счета потерпевшего. Под предлогом предотвращения хищения мошенник убедил мужчину перевести все имеющиеся средства на “безопасный счет”. Введенным в заблуждение, 63-летний мужчина выполнил все требования якобы сотрудника банка и следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления – через мобильное приложение банка 600 000 рублей на неустановленный банковский счет. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.