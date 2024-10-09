В Тольятти девочку, которую подозревают в убийстве сестер, поместили в стационар

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Появилась новая официальная информация, связанная с убийством двух девочек в Тольятти. Ее озвучили следователи.

— Как сообщалось ранее, 8 октября 2024 года в вечернее время в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет с признаками насильственной смерти. На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства зверского убийства. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Трагедия произошла 8 октября. По слухам, девочка расправилась с сестрами, спрятала их на балконе и ушла на прогулку, а тела обнаружила их 10-летняя сестра и позвонила матери, пишет 63.ру.