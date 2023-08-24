В Тольятти бывший сотрудник офиса выбил дверь и похитил имущество

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В начале июля в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель торгового центра, который сообщил, что из офисного помещения пропала компьютерная техника. Сумма причинённого ущерба составила 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

В ходе осмотра офисного центра полицейские установили, что дверь злоумышленник выбил ногой.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию эксперты передали сотрудникам уголовного розыска.

В результате проделанной работы сотрудники полиции получили информацию о том, что предполагаемый злоумышленник может находиться на территории Самары. Установив точное местонахождение подозреваемого, оперативники задержали ранее судимого местного жителя 1999 года рождения и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что раньше работал в этом офисном центре, а когда он уволился, решил похитить оттуда технику. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Сотрудники полиции предпринимают меры к возврату похищенного имущества законному владельцу.