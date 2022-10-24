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В Тольятти бомж обокрал частный дом на 170 000 рублей

24 октября 2022 11:20
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В Тольятти бомж обокрал частный дом на 170 000 рублей

В полицию Тольятти поступило сообщение, что в частном доме, расположенном на улице Тимирязева в Центральном районе, неизвестный совершил кражу имущества, принадлежащего хозяину дома. Материальный ущерб составил 170 000 рублей.

            Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и потерпевшего, который пояснил сотрудникам, что занимался делами на приусадебном участке, а когда зашел в дом, то в прихожей обнаружил пропажу портативной автомойки, снегоуборочной машины и инструментов.

            В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности за имущественные преступления.

            Сотрудники полиции проанализировав полученную информацию, предположили, что к преступлению может быть причастен уроженец одной из бывших союзных республик 1991 года рождения. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его, им оказался мужчина, без определенного места жительства ранее дважды судимый за аналогичные преступления.

            В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил, что похищенные вещи сдал в ломбарде за 10 000 рублей, вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

На момент проверки комиссионного магазина похищенное уже было реализовано его работником.

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