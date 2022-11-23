В Тольятти безработный втайне взял кредит на имя отца

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В полицию Тольятти обратился представитель банковского учреждения и сообщил, что один из клиентов, при получении кредита, возможно, указал не свои паспортные данные, денежные средства не возвращает, причинив материальный ущерб банку на сумму 9 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска из представленных финансовых документов установили личность предполагаемого заемщика и опросили мужчину 1959 года рождения, который пояснил, что кредит не брал и паспорт гражданина РФ никому не передавал. Документ хранился у него дома. Полицейские установили владельца телефона, с которого оформлялся запрос на выдачу кредита и расчетный счет, куда зачислялись денежные средства, после чего задержали 31-летнего жителя Тольятти. Мужчина, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в январе текущего года он, через мобильное приложение, получил в микрофинансовой организации кредит. Для того, чтоб по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка паспортные данные своего отца, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

По данным сотрудников полиции задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.