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В Тольятти безработная перевела мошенникам почти 9 миллионов рублей

28 декабря 2022 09:35
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В Тольятти безработная перевела мошенникам почти 9 миллионов рублей

Не попадайтесь на уловки мошенников! Настоящие сотрудники банков не просят переводить все деньги на «безопасные» счета.


Жительнице Тольятти 1964 года рождения, официально не трудоустроенной, позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Незнакомец рассказал женщине, что нужно срочно «спасать» сбережения от действий мошенников, которые взломали онлайн-сервис банка и пытаются похитить денежные средства, находящиеся на балансе жительницы Тольятти. Женщина поверила собеседнику и перевела 8 миллионов 825 тысяч рублей на якобы безопасные счета, указанные незнакомцем. Только после того, как он прекратил разговор и больше не выходил на связь, женщина поняла, что перевела все сбережения мошеннику и заявила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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