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В течение месяца самарец вложил в «выгодное предложение» мошенника около 2 млн рублей

13 октября 2023 10:27
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В течение месяца самарец вложил в «выгодное предложение» мошенника около 2 млн рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Самары 1978 года рождения, работающему прорабом, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них  заработок. В течение месяца самарец вложил в так называемое «выгодное предложение» около 2 миллионов рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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