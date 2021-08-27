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В Сызранском районе задержали жителя поселка Кошелёвка за угон грузовика

27 августа 2021 11:53
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В Сызранском районе задержали жителя поселка Кошелёвка за угон грузовика

Как выяснили полицейские, нетрезвый водитель, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулём чужого автомобиля.

В отдел полиции №32 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от 50-летнего жителя поселка Кошелёвка о том, что от дома на улице Школьной пропал его автомобиль «ЗИЛ». Ориентировку на розыск транспортного средства сотрудник дежурной части оперативно довел до личного состава городского отдела полиции.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что заявитель попросил помочь одного из местных жителей загрузить дрова в кузов своего грузовика. Автовладелец ненадолго отлучился, оставив автомобиль с ключами в замке зажигания, а когда вернулся, то транспорта и помощника не обнаружил. Мужчина также сообщил полицейским, что предполагаемый угонщик находится в состоянии алкогольного опьянения.
Спустя несколько часов во время объезда территории участковый уполномоченный полиции заметил разыскиваемый автомобиль в поле, недалеко от посёлка. Сотрудники полиции установили, что 33-летний горе-водитель катался на угнанном автомобиле по пастбищу, совершил наезд на препятствие, бросил транспортное средство и пошел продолжать веселье к знакомым, где и был задержан полицейскими.
Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции напоминают, что вождение автомобиля в нетрезвом виде – это одно из грубейших нарушений ПДД. Призываем вас сообщать о всех известных фактах управления автомобилем пьяными водителями. Это можно сделать, позвонив по единому номеру вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Сообщая о пьяном человеке за рулём, вы спасаете чью-то жизнь.

Теги: пьяные водители угон

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