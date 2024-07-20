В Сызранском районе в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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Пострадавшая пояснила, что припарковала машину рядом с магазином, где работала, а ключи оставила в замке зажигания.

В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1991 года рождения, которая сообщила, что неизвестный без разрешения воспользовался ее автомобилем Lada Kalina и совершил на нем ДТП, в котором транспортное средство получило незначительные повреждения.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль, установили и опросили очевидцев. В ходе опроса заявительница пояснила, что припарковала машину рядом с магазином, где работала, а ключи оставила в замке зажигания. По окончании трудовой смены обнаружила свою легковушку, подпирающей передним бампером забор, недалеко от места парковки. Оперативники изъяли видео с камер наблюдения, установленных на помещении торговой точки, изучили их и выяснили, что к совершению преступления может быть причастен житель села Шигоны 1989 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили его возможные места нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Сельчанин признал свою вину полностью, раскаялся, но так и не смог пояснить с какой целью воспользовался чужим автомобилем.

Группой дознания отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» в отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».