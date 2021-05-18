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В Сызранском районе мужчина незаконно ловил рыбу сетью

18 мая 2021 10:43
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В Сызранском районе мужчина незаконно ловил рыбу сетью

Сотрудники полиции напоминают, что за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в начале апреля 2021 года участковые уполномоченные полиции задержали жителя села Пионер 1951 года рождения, осуществлявшего незаконный вылов рыбы на реке Уса в районе села Усинское Сызранского района Самарской области. Незаконный вылов биологических ресурсов осуществлялся с лодки при помощи запрещенного орудия лова - «ниточная сеть», площадью 150 метров, что в условиях узкого устья реки, относится к способу массового истребления.

Своими действиями мужчина причинил экологический вред водным ресурсам Российской Федерации на сумму около 9 000 рублей. Добычей злоумышленника стали: щуки, караси, язи и лещ.  Орудия промысла изъяты.

По данному факту сотрудниками отделения по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района отделения дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного Кодекса РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Теги: браконьеры рыбалка

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